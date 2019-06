Brussels Airport wil afvalberg verkleinen

Dagelijks zamelt Brussels Airport zo’n 15 vrachtwagens afval in. Veel van dat afval komt niet in de juiste vuilbak terecht waardoor het niet kan gerecycleerd worden. Daar moet straks verandering in komen. De luchthaven wil niet alleen het recyclagepercentage verdubbelen, maar meteen ook minder afval produceren.

“Het is een uitdaging van formaat die we met de volledige luchthavengemeenschap aangaan. Het charter dat is ondertekend is een duidelijk engagement. Brussels Airport wil samen met 25 andere luchthavenondernemingen en Fost Plus de afvalberg verkleinen”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Ook het afval afkomstig van passagiers moet naar beneden. Fost Plus gaat samen met Brussels Airport elk bedrijf dat het charter ondertekend heeft begeleiden om een actieplan op te stellen. Dat moet leiden tot concrete maatregelen om het afval beter te beheren en passagiers te sensibiliseren om meer te sorteren.

Foto: © Nicolas Peeters