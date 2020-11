Brusselse begrafenisondernemers lappen coronaregels aan hun laars

Twee Brusselse begrafenisondernemers hebben lak aan de coronamaatregelen bij begravingen in Zaventem. Al twee keer was er de voorbije weken op een plechtigheid veel meer volk op het kerkhof aanwezig dan toegelaten. Bovendien was er daarbij ook geen sprake van enige ‘social distancing’.

Momenteel mogen op begrafenisplechtigheden volgens de huidige geldende voorschriften maximum 15 personen aanwezig zijn. In Zaventem zijn deze regels sinds begin deze maand zeker twee keer overtreden, telkens met Brusselse begrafenisondernemers. Er was sprake van 80 aanwezige personen.

“Eén keer was het een begrafenus van iemand uit het Brusselse met een begrafenisondernemer uit Jette. De stoet was begeleid door vier Brusselse politieagenten op de motor en een anonieme combi. Van zodra het volk aan het kerkhof is aangekomen reed de Brusselse politiebegeleiding weg”, zegt gemeenteradslid Erik Rennen (N-VA).De Zaventemse politie werd opgebeld, maar die kwam te laat om vaststellingen te doen.

Burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD) betreurt de voorvallen. “We hebben de betrokken begrafenisondernemers een brief gestuurd om hen duidelijk te maken dat we weten dat ze in de fout zijn gegaan en dat we bij herhaling boetes zullen uitdelen. Maar dat kan enkel als er op dat moment een vaststelling wordt gedaan door de politie. Achteraf kunnen we hen niet meer verbaliseren.”

De politie en ook de dienst Burgerlijke Zaken zullen daarom voortaan extra waakzaam zijn. “Als er nog begrafenisondernemers van buiten de gemeente toestemming vragen - want dat moeten ze doen - voor een begrafenis in onze gemeente dan moeten zij op tijd de politie verwittigen. Dan kan die als de plechtigheid plaatsvindt een oogje in het zeil houden”, besluit Holemans.