Brusselsesteenweg Alsemberg heel augustus afgesloten

“Het nieuwe rioleringsstelsel van de Vandenboschstraat wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Brusselsesteenweg”, klinkt het bij de gemeente Beersel. “Om deze aansluiting te kunnen realiseren zal de Brusselsesteenweg in de maand augustus worden afgesloten. Parkeren op de parking van de Sint-Victorschool is mogelijk. De parking van de Gemeenveldsite is bereikbaar via de J. Wielemansstraat, Losseweg, Gemeenveldstraat. Het Winderickxplein in het centrum zal enkel bereikbaar zijn via de Grootbosstraat, de J.B. Woutersstraat, de Elsemheidelaan en de Steenweg naar Halle. De werken op deze cruciale punten zijn afgerond tegen 1 september 2022.”