Burgemeester Halle: “Tijd om openbare verlichting opnieuw aan te laten”

Vanaf vandaag blijft de openbare verlichting in de omgeving van Stroppenweide na 23 uur branden. Voor bezoekers aan de Stroppenconcerten wordt het daardoor makkelijker om naar huis terug te keren. “Het lijkt me aangewezen dat die talrijke bezoekers op een veilige manier het terrein kunnen verlaten”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck. “Mensen komen genieten van de muziek en ambiance, daar horen geen onveiligheidsgevoelens bij.”

Ook in enkele omliggende straten zullen de lichten voortaan blijven branden, ook de rest van de week. “Ik hoop dat we de situatie in de zeer nabije toekomst kunnen uitbreiden over het volledige grondgebied van Halle, Buizingen en Lembeek”, zegt Snoeck. “De elektriciteitstarieven zijn terug op het normale niveau en dan lijkt het mij wenselijk dat we terugkeren naar de gewone situatie en dit betekent dat de openbare verlichting ook ’s nachts blijft branden, eventueel op een gedempte wijze.”

Om de openbare verlichting tijdens de week opnieuw te laten branden, moeten er wel nog wel enkele formele afspraken gemaakt worden met de buurgemeenten. Ook de technische uitvoering hiervan vraagt wel enige tijd.