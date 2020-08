Burgemeester Halle: "Te vroeg om carnaval nu al af te gelasten"

Gaat Carnaval Halle in 2021 door of niet? Met die vraag zitten heel wat Halse carnavalisten al een tijdje. Zeker nu de Oost-Vlaamse stad Ninove gisteren al besloot om carnaval volgend jaar af te gelasten. Het volksfeest daar zou drie weken voor Carnaval Halle plaatsvinden. “Ik vind dat een voorbarige beslissing”, zegt de Halse burgemeester Marc Snoeck (sp.a). "Het is te vroeg om het carnaval nu al af te gelasten."

In de stad Ninove wordt volgend jaar geen carnaval gevierd uit angst voor het coronavirus. In Halle zijn enkele evenementen in aanloop naar carnaval afgelast of stilgelegd, maar over het volksfeest zelf is nog geen beslissing genomen. “Daar is het vandaag nog te vroeg voor. We weten niet eens wat de situatie volgende maand gaat zijn, dan kan je nu nog niets beslissen over carnaval in maart volgend jaar”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a).

Snoeck denkt dat de beslissing pas tegen het einde van het jaar valt. De Halse carnavalsgroepen worden betrokken in die beslissing. Zij vragen duidelijkheid. “De onzekerheid begint te knagen. Ook mentaal weegt het zwaar”, zegt Eddy Marcelis, secretaris van De Boerkes. “Ik denk dat er veel tranen zullen vloeien als we twee jaar op rij geen carnaval kunnen vieren. Het zit in ons bloed en zou ook een financiële kater zijn. Ik vrees dat heel wat groepen wel eens de handdoek in de ring zouden kunnen werpen als er in 2021 geen carnaval is in Halle.”

Anderzijds beseffen de groepen en de stad Halle dat carnaval een massaevenement is dat tienduizenden mensen lokt. Als er midden maart geen vaccin is en het coronavirus nog aanwezig is onder de bevolking, wordt dat dus een moeilijk verhaal. Een kleinschalige carnaval zien Snoeck en de groepen niet zitten. “Een stoet zonder publiek of randactiviteiten zie ik niet echt zitten. Carnaval Halle is één groot geheel, met alles erop en eraan", besluit Snoeck.