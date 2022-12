De 350 vluchtelingen die nu al zo’n anderhalve week een leegstaand kantoorcomplex kraken in Sint-Stevens-Woluwe moeten de gebouwen verlaten op 9 december. Dat besliste de vrederechter Burgemeester Ingrid Holemans zit erg verveeld met de zaak. Het is al zekere de vierde keer in enkele maanden tijd dat vluchtelingen leegstaande panden kraken.

Begin vorige maand nog hadden een 30-tal vluchtelingen hun intrek genomen in de oude gemeenteschool van de Zaventemse deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe. Nu hebben ruim 350 vluchtelingen bezit genomen van dit leegstaande kantoorcomplex aan het Woluwedal, alweer in Sint-Stevens-Woluwe. Zaventem lijkt wel erg in trek bij krakers. “Het is sinds de zomer zeker al de vierde keer”, reageert burgemeester Holemans. “Ik denk dat het een gevolg is van het feit dat die mensen in het Brusselse veeleer worden verjaagd dan dat ze verwelkomd worden.”

De krakers in het kantoorcomplex zouden Moldaviërs en Oekraïners zijn, maar er is erg weinig geweten over hen. Vreemd is in ieder geval dat er bij de gebouwen heel wat auto’s staan met Poolse en Franse nummerplaten. Op de vraag of er achter zo’n grote groep mensen niet één of andere organisatie schuilgaat moet de gemeente Zaventem het antwoord schuldig blijven. “Wij weten alleen dat er ondertussen wel schot in de zaak is gekomen. De eigenaars van het gebouw, het vastgoedfonds, hebben hun juridische dienst contact laten opnemen met de vrederechter die ondertussen beslist heeft dat die mensen moeten vertrekken. Dus het vonnis is vandaag aangeplakt en normaal moeten zij het gebouw uiterlijk verlaten op 9 december." Of de uitzetting vlot en vreedzaam zal verlopen valt nog af te wachten. Hoe dan ook, 350 mensen aanmanen om te vertrekken is een opdracht die de lokale politie van Zaventem moeilijk alleen aan kan. Waar al die mannen, vrouwen en kinderen nadien naartoe moeten weet op dit ogenblik nog niemand.