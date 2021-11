Burgemeester Ryon: “Vierde asielcentrum in Steenokkerzeel? Er zijn grenzen!”

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) is niet opgezet met de plannen van staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi. Die wil in Steenokkerzeel een nieuw gesloten centrum openen met 50 plaatsen voor noodgedwongen terugkeer.

Ryon ergert zich aan het feit dat de gemeente de plannen via de pers moest vernemen. “Is dit een normale manier werken? Is er dan geen elementaire beleefdheid meer van de ministers of hun kabinetten? Is het zo moeilijk om met de betrokken gemeente eerst aan tafel te gaan zitten?”, reageert Ryon.



“Met 2 gesloten centra (127bis & Caricole) en 1 open centrum (opvangcentrum Ter Ham) zijn we de enige gemeente van het land met 3 asielcentra. Na 9 jaar burgemeesterschap weet ik wat dit kost aan inzet van onze lokale politiediensten. Er zijn betogingen, uitbraken, rellen, stakingen, verdwijningen (van minderjarigen), ….”, gaat de burgemeester van Steenokkerzeel verder.

“Nochtans houden de dotaties van de federale overheid aan ons dorp en aan het lokaal politiekorps geen rekening met asielcentra, terwijl een nieuw centrum tot extra lasten leidt. Zeker omdat het gaat om mensen die niet vrijwillig meewerken aan hun terugkeer. Het gaat niet om een gevangenis, maar je zit wel met mensen die in een gesloten regime leven. En dat leidt regelmatig voor spanningen, zowel binnen als buiten de muren.”

Kurt Ryon besluit: “Zolang er geen gesprek is met de betrokken minister, de burgemeester en het schepencollege, waarin o.a. over extra financiële middelen voor Steenokkeerzeel en onze politiezone gesproken wordt, kan de minister beter verder rondkijken voor zijn nieuw vertrekcentrum. Er zijn grenzen.”