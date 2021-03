Burgemeester sluit Lidl na schending coronamaatregelen

"De schendingen van de coronamaatregelen worden keer op keer vastgesteld", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Daarom heb ik de politie bevolen om de winkel te ontruimen en te laten sluiten. Onder andere de social distancing werd er niet gegarandeerd en er was ook geen toezicht meer op het aantal klanten dat in de winkel aanwezig was. Vroeger werden de winkelkarretjes er nog ontsmet, maar ook dat was nu al een tijdje niet meer het geval. De grootste ergernis is echter dat een deel van het personeel van de winkel bij elke inspectie geen mondmasker droeg of het niet correct droeg. Wanneer ze daar werden op aangesproken, ontstonden er discussies en weigerde sommige personeelsleden het aan te doen. Ons geduld is op."