Burgemeester Wemmel sluit kleedkamers en douches sporthal

Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) sluit de kleedkamers en de douches van de sporthal aan de Dijck. Hij doet dat in afwachting van een beslissing van de Vlaamse overheid dat burgemeesters uit de Vlaamse Rand moet toelaten om voor bepaalde plaatsen een verplichte covidpas in te voeren.

In Wemmel is maar 62 procent van de inwoners gevaccineerd. Dat heeft volgens burgemeester Vansteenkiste te maken met de nabijheid en invloed van Brussel, waar de vaccinatiegraad op veel plaatsen nog lager is. Er is bovendien een grote vermenging tussen Wemmelse en Brusselse jongeren, zo stelt de burgemeester vast.

In afwachting van een antwoord van de Vlaamse overheid waardoor burgemeesters in de Rand zelf kunnen beslissen of ze een covidpas invoeren waar nodig, sluit Vansteenkiste alvast de douches en kleedkamers van de sporthal. “Dat zijn kleine ruimtes met weinig of geen verluchting. Ideaal dus voor het coronavirus om zich daar te verspreiden. Onze sporthal wordt door veel jongeren uit het Brusselse gebruikt. Daarom sluit ik de douches en de kleedkamers. De sporthal zelf (nog) niet. Die is groot genoeg.”

