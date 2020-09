Burgemeester Willy Segers (Dilbeek): “Dit feestje krijgt nog een juridisch staartje”

Na een burgerlijke trouwplechtigheid kwamen feestvierders samen achter het gemeentehuis. “Ze dansten er vrolijk in het rond zonder respect voor de coronamaatregelen. Een filmpje op sociale media bevestigt die feiten”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). ““Alle trouwkoppels ontvangen van ons in aanloop van hun huwelijk een duidelijke herinnering aan de geldende corona-regels. Dat geldt dus ook voor het gebeuren buiten het gemeentehuis en dus verwachten we dat de mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gebeurde hier duidelijk niet en kan absoluut niet door de beugel.” De feestvierders zullen een proces-verbaal krijgen. Burgemeester Segers wil ook extra maatregelen nemen om zulke toestanden in de toekomst te voorkomen. “We overwegen nu om in de toekomst ook vanuit de families vooraf een ceremonie-verantwoordelijke aan te duiden die met naam en adres aan ons wordt bekend gemaakt en die mede aansprakelijk is voor het gebeuren buiten het gemeentehuis. Ook de politie zal zicht krijgen op de agenda van de huwelijken. Verder doen we opnieuw een oproep aan iedereen om alle mogelijk gevaarlijke situaties in het kader van Covid onmiddellijk te signaleren bij de politie of burgemeester.”