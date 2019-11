Burgemeesters ontevreden over regeerakkoord: "Vlaamse regering vergeet Halle-Vilvoorde"

Het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde is bijzonder teleurgesteld over het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. "Daarin is weinig aandacht voor Halle-Vilvoorde. We zijn ontevreden over de weinige middelen voor de grootstedelijke en specifieke problemen die we hebben", zegt het Toekomsforum.

De burgemeester hebben een brief gestuurd naar minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts waarin ze hun ontgoocheling uiten. Weyts kondigde vorige week in ons programma 'Over De Rand' aan dat hij via het Vlaamse Randfonds heel wat geld had binnengehaald voor onze regio. De Vlaamse regering voorziet jaarlijks 4 miljoen euro voor dit fonds, geld dat bestemd is voor specifieke acties in de Vlaamse Rand op vlak van kinderopvang, zorg, welzijn, inburgering en dergelijke. De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vinden dat een positieve stap in de richting, maar een veel te kleine stap.

"Als we de budgetten voor onze centrumregio afzetten tegenover de budgetten die naar andere regio's gaan zoals Limburg, Antwerpen en de zogenaamde Dendergemeenten breken onze klompen helemaal. De geobjectiveerde argumentatie van Toekomstforum heeft duidelijk niet geleid tot een gepast beleid en een meer correct budget voor de regio", zegt het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.

Opvallend, de brief werd ondertekend door burgemeesters van partijen die op Vlaams niveau mee regeren. Dat geldt onder meer voor Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw en Willy Segers van Dilbeek - allebei N-VA - Steven Van Linthout van Liedekerke en Koen Van Elsen van Asse voor CD&V en Irina De Knop van Lennik voor Open Vld. Ook burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) en Walter Vansteenkiste van Wemel (Lijst Burgemeester) ondertekenden de brief.