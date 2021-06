Burgemeesters verdeeld over afschaffing opkomstplicht

Zijn we over drie jaar niet meer verplicht om te gaan stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen? De kans bestaat want in het Vlaams Parlement is daarover vandaag gedebatteerd. De Vlaamse meerderheidspartijen willen zo het aantal proteststemmen terugdringen, maar heel wat politicologen noemen het een ‘historische vergissing.’ Ook burgemeesters in onze regio reagerend verdeeld over de mogelijke afschaffing van de opkomstplicht.

De kans bestaat dat je vanaf 2024 niet meer verplicht bent om te gaan stemmen voor de gemeenteraads- en provincieverkiezingen. In een open brief spreken politicologen zich uit tegen het plan. “Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder lokale democratie. Wij vrezen dat er een lagere opkomst zal zijn, vooral onder specifieke bevolkingsgroepen”, staat te lezen in de open brief. De wetenschappers denken dan onder meer aan socio-economisch zwakkere groepen en jongeren.

Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput vindt dat met de beslissing meer macht aan de kiezer wordt gegeven. “Vandaag is het van moeten, volgende keer zal het van ‘mogen’ en ‘willen zijn. Ik denk dat mensen met nog meer overtuiging zullen stemmen voor de partij of persoon waar zij vertrouwen in hebben. Dat is net goed voor de democratie. 1 op de 10 mensen die vandaag stemmen, hebben daar eigenlijk geen zin in. Dan zijn er ook een aantal proteststemmen, die sowieso worden uitgebracht.”

Die proteststemmen gaan vaak naar extreme partijen. Het afschaffen van de opkomstplicht lijkt een poging om die weg te werken. Vandenputs collega uit Herne Kris Poelaert betreurt de afschaffing dan ook. “Een foertstem is ook een signaal. Ik denk dat dit opnieuw het verkeerde signaal is naar de democratie, dat politieke partijen hier eerder aan zichzelf denken en hopen dat ze daardoor het politieke landschap voor zichzelf kunnen houden”, aldus Poelaert.

De burgemeester van Herne denkt dat de aanpak van de verkiezingen helemaal zal veranderen als de stemplicht wordt opgeheven. “De inwoners die vinden dat het beleid in hun gemeente moet veranderen, zullen zeker en vast naar de stembus trekken. Maar diegenen die vinden dat alles goed gaat, mogelijk niet. Het wordt dus belangrijk om ook hen te overtuigen om te gaan stemmen”, aldus Poelaert.