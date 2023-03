Burgerforum Luchthavenregio: “Brussels Airport zou om de tien jaar vergunning moeten vernieuwen”

Met het oog op de vernieuwing van de omgevinsgvergunning in juli 2024 liet Brusels Airlines een milieueffectenrapport opstellen. Dat was voor het Burgerforum Luchthavenregio de aanleiding om de lijst met 20 opmerkingen bekend te maken. Zo vraagt het Burgerforum onder meer om niet langer een vergunning van onbepaalde duur te geven, maar de luchthaven te verplichten om om de tien jaar een nieuwe vergunning aan te vragen. Verder is er volgens het forum ook te weinig aandacht voor de geurhinder en is het nodig dat er een veel uitgebreider onderzoek komt naar de impact op het klimaat. Tot slot zijn er ook nog heel wat vragen bij het plafond van het aantal vluchten en de geluidsnormen.