Burgerforum Luchthavenregio: “Duurzaamheid nergens te bespeuren in deal met Brussels Airlines”

"Uit onze informatie blijkt dat het akkoord nergens verwijst naar concrete milieumaatregelen. Er staat ook niets in het akkoord over het klimaatakkoord van Parijs over de Europese Green Deal, over de vermindering van CO2-emissies, over fiscale maatregelen of over de afschaffing van korte afstandsvluchten", aldus voorzitter Henk Cuypers. Cuypers wijst op het feit dat de afspraken die Lufthansa, moederbedrijf van Brussels Airlines, met Oostenrijk maakte wél duidelijke maatregelen bevatten: een verbod op dumpingprijzen én een streefdoel om tegen 2030 de CO2 met 50 procent te verminderen. Ook Air France nam CO2-doelstellingen op in zijn contracten voor noodkredieten.

Het Burgerforum vraagt zich ook af waarom de leasemaatschappijen die de vloot van Brussels Airlines in handen hebben niet betrokken werden bij de deal. "Uit Nederlandse onderzoeksjournalistiek blijkt dat een flink deel van het noodkrediet voor Air France/KLM richting deze maatschappijen stroomt", aldus Cuypers. Verwijzend naar het feit dat het redden van jobs voor de Belgische overheid het doorslaggevend argument was om Lufthansa een noodkrediet van 290 miljoen euro te geven, waarschuwt Cuypers dat een tweede coronagolf het financiële gat in de luchtvaartsector nog groter zal maken. "Vraag is of in dat geval de tewerkstelling niet alsnog verloren zal gaan, maar ook of we de 290 miljoen ooit zullen terugzien".