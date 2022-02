Buschauffeur snoert jongen met autisme de mond met ducttape

Midden januari zou een jongen met een verstandelijke beperking te veel lawaai gemaakt hebben tijdens een busrit naar huis. De buschauffeur snoerde de jongen daarop letterlijk de mond door er ducttape op te plakken. “Onaanvaardbaar”, zegt directeur Damiaan Ovaere van Ter Bank in Leuven, de school voor waar de jongen les volgt in Het Laatste Nieuws. “De busbegeleider heeft dan weer niet ingegrepen, maar intussen zijn de nodige stappen gezet. Zo mag de chauffeur niet meer met leerlingen rondrijden.”

Volgens vervoersmaatschappij De Lijn kwam door het kabaal de verkeersveiligheid en veiligheid van andere passagiers in het gedrang, maar benadrukt dat de reactie van de buschauffeur buiten alle proportie is. “Dit is ontoelaatbaar. Als de verkeersveiligheid niet kan worden gegarandeerd, dan dient de chauffeur het voertuig te stoppen en om assistentie te verzoeken van de school of politie”, zegt Karen Van Der Sypen in Het Laatste Nieuws.

De Lijn verontschuldigt zich dan ook bij de jongen en zijn ouders. Die hebben intussen een klacht ingediend bij de poltiezone Druivenstreek.

