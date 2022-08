Tien jaar nadat de buurtbewoners in de Paddegatstraat protesteerden tegen hoge snelheden in hun straat, is er nog niets veranderd. “Integendeel”, zegt bewoner Erbout Reynders (42) die namens de hele buurt een oplossing vraagt.

Buurt is hoge snelheden in de Paddegatstraat in Nieuwenrode beu

Die oplossing blijkt niet zo eenvoudig te zijn: de Paddegatstraat in Nieuwenrode ligt op de grens van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise. Die grens loopt over de straat: de ene rijrichting is grondgebied Meise, de andere Kapelle-op-den-Bos. “Er is ons al jaren een nieuwe straat beloofd en een oplossing voor de hoge snelheden hier”, zegt Erbout. “Maar omdat Meise de herinrichting van de straat voorlopig uit het budget haalde, kan er nu niet worden gerenoveerd. De renovatie is nodig: sinds de werken in de Molenstraat zijn hier borden van maximum 30 km/u geplaatst, maar daar houdt het verkeer zich niet aan.”

“Het is hier precies een racecircuit, je moet constant uit de je doppen kijken. Verkeerskussens brengen buiten luide klappen van vrachtwagens die er in volle vaart overrijden, geen soelaas. Eén verkeerskussen is deze zomer opnieuw losgekomen. Ook automobilisten racen er vaak over: ze sturen hun wagen zodanig over de verkeerskussens dat ze niet moeten afremmen.”

Omleidingsroute

De Paddegatstraat maakt nog twee jaar deel uit van de omleidingsroute voor de werken in de Molenstraat. “Daardoor krijgen we hier nog meer verkeer te slikken”, zucht Erbout. “De buurtbewoners kwamen hier samen om de problemen te bespreken en daaruit blijkt dat het ongenoegen over de snelheden en het gedaver op de betonnen platen groot is.”

“Dan zijn er ook nog de zijstraten. Daar zijn borden met vermelding doodlopende straat aangebracht, maar die kleine wegen, ook wandelwegen, worden gewoon als sluiproutes gebruikt. Hier zijn veel wandelaars met honden, paarden, kinderen, dit is echt levensgevaarlijk, er moet iets gebeuren.”

“De boete om hier door te rijden, bedraagt 150 euro, maar er zijn bij ons weten geen controles hierop. Tien jaar geleden hebben we hier een buurtcomité opgericht, maar de situatie is alleen maar erger geworden. Ik heb nu opnieuw aan de gemeente gevraagd om hier echt te investeren. Meer kunnen we helaas niet doen.”

Verkeer afremmen

Schepen van Mobiliteit Bruno Keuleers (Groen) kent de problemen in de wijk. “Er moet iets gebeuren, daar ben ik het volledig mee eens”, zegt Keuleers. “Maar de problemen dateren al van voor de nieuwe meerderheid. We zoeken naar oplossingen. Verkeerskussens werken blijkbaar niet, dus gaan we andere manieren zoeken om het verkeer af te remmen. We willen de Paddegatstraat tegelijk met de herwaardering van de dorpskern van Nieuwenrode aanpassen. Ook gaan me Meise aanzetten om mee te stappen in de ontwerpfase, anders blijft er een probleem. Het verkeer zal worden gemonitord en aan de hand van de resultaten, werken we maatregelen uit.”