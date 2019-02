Buurt kant zich tegen sociaal woonproject

Meer dan 400 bewoners scharen zich achter het actiecomité 'Red onze Eversemse velden'. Dat kant zich tegen een sociaal woonproject met in eerste fase 45 en op termijn tot 296 sociale woningen in Eversem. Het schepencollege van Meise nam nog geen beslissing.

Er is grote bezorgdheid ontstaan bij de inwoners van Eversem, Sint-Brixius-Rode en omgeving. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) wil aan het Tussenveld in een eerste fase 45 sociale woningen realiseren, en op langere termijn -de komende 25 jaar- in totaal 296.

"We willen dat de open ruimte hier wordt gerespecteerd," zeggen buurtbewoners David Van Roy en Mikhael Wyns. "De plannen om de velden aansluitend op de woonwijk van Eversem te verkavelen, druisen lijnrecht in tegen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Meise. Daarin staat dat Sint-Brixius-Rode en dus ook Eversem geklasseerd zijn als 'kern in het buitengebied waar de open ruimte daar primeert."

De buurt vreest ook meer verkeer in de woonwijk en wateroverlast. De velden waarop het sociaal woonproject gebouwd zou worden, dienen namelijk als waterbuffer tussen de Grimbergse kouter en de Nerom-landschappelijke corridor. Tot slot vrezen buurtbewoners dat het project ook de uitbreiding van de school hypothekeert.

Nog geen beslissing

Het actiecomité is inmiddels gaan praten met de meerderheidspartijen en vraagt dat er gezocht wordt naar alternatieven. Schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders) zegt dat er nog geen beslissing genomen is. "Wij hebben dat dossier geërfd en hebben zelf ook veel vragen hierover, onder andere over de mobiliteit. Als die er komt, dan volgt er eerst een openbaar onderzoek. Pas daarna zal het schepencollege een standpunt innemen. Meise heeft wel nog altijd een sociaal objectief om tegen 2025 105 sociale woningen te hebben. Daarvoor worden alle pistes onderzocht."