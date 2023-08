Buurtbewoners ongerust na moord onder krakers: “’s Avonds durven we hier niet meer buitenkomen”

Het blijft nog steeds erg onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld tussen een aantal illegalen die zich een toegang hadden verschaft tot een aantal leegstaande woningen in Vilvoorde. Vast staat dat één man is overleden nadat hij zwaar werd toegetakeld. Volgens burgemeester Hans Bonte (Vooruit) was het slachtoffer al een paar dagen overleden. In de buurt wordt geschokt gereageerd. “Ik voel mij hier onveilig”, zegt Marie-Jeanne Peeters (74) die er al 50 jaar woont.

Maandagavond werd alarm geslagen nadat een man dood was aangetroffen in een kraakpand in de Kolveniersstraat 1 in Vilvoorde. Het slachtoffer was bijzonder zwaar toegetakeld en kon nog niet worden geïdentificeerd. Veertien personen uit de Romagemeenschap, waaronder ook de helft minderjarig, had zich eerder een toegang verschaft tot een pand dat nochtans was afgesloten. Vandaaruit hadden ze door twee muren uit te breken ook nog in twee andere leegstaande woningen binnengedrongen. Ze verblijven allemaal illegaal in ons land.

Volgens een café-uitbater speelde zich maandag ook een incident af op de Grote Markt met een tiental personen die gewapend waren met tafelpoten en gordijnenstangen. Ze zouden ook messen bij zich gehad hebben. De politie moest tussenbeide komen. Volgens het parket Halle-Vilvoorde staat het incident wel los van de moord op zich.

"Ik kan bevestigen dat er maandagavond een overleden persoon werd aangetroffen in een kraakpand en dat het parket een wetsdokter heeft aangesteld die aanwijzingen zag voor een gewelddadig overlijden”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord lastens onbekenden en ter plaatse afgestapt met een wetsdokter, de technische recherche van de federale politie, het parket en de onderzoeksrechter. De identiteit van het slachtoffer is nog niet gekend. Vandaag zal een autopsie uitgevoerd worden. Er werden een aantal personen verhoord die in het kraakpand verbleven, maar deze mochten beschikken na verhoor. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat ze iets te maken hebben met het overlijden.” Volgens een bewoner liepen ze woensdagmorgen gewoon over de Grote Markt in Vilvoorde.

Buurtbewoonster Marie-Jeanne Peeters (74) uit de Mechelsestraat is aangedaan na de schokkende feiten. “Ik heb maandagavond rond 21 uur tumult gehoord”, vertelt ze. “De dag erna is de politie aan de deur gekomen met vragen. Ik heb daarna ook het lichaam zien geëvacueerd worden. Het is niet voor het eerst dat er hier vanalles misloopt. Er zijn geregeld incidenten. Er is ooit al eens brand gesticht en er wordt ook geregeld drugs gedeald. Ik woon hier 50 jaar maar ik voel mij hier niet meer veilig. ‘s Avonds durven wij hier niet meer buiten komen. Ik ben er niet goed van dat daar zoiets gebeurd is. Het is nog niet uit mijn gedachten geweest. Ik vind dat ze daar dringend iets moeten aan doen om te zorgen dat zoiets zich niet meer kan herhalen.”

Voor burgemeester Bonte zijn de feiten ‘een schrijnend voorbeeld van een falend uitwijzingsbeleid’. De krakers, die al verschillende strafbare feiten pleegden, zijn volgens hem al verschillende keren uitgewezen.

Directeur Johan Van Engelant laat weten dat – in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld - het pand waar de feiten plaatsvonden geen eigendom is van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde. “We hopen de kraakpanden wel snel te kunnen verwerven zodat we ze kunnen afbreken en onze plannen voor een sporthal voor het College kunnen uitvoeren.”