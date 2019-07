Buurtbewoners zijn vrachtwagens voor de deur beu

De bewoners van de Cyriel Buyssestraat in Vilvoorde zijn de geparkeerde vrachtwagens voor hun deur meer dan beu. “Het leidt tot onveilige situaties, we hopen dat het echt stopt”, zeggen ze.

De vrachtwagens staan op een parkeerstrook vlakbij het recyclagepark van Vilvoorde en leiden volgens de buurt tot onveilige verkeerssituaties. “Als we van de oprit rijden, kunnen we nauwelijks iets zien. Het brengt ook lawaaioverlast met zich mee, zelfs al heel vroeg in de ochtend, en heel wat afval in de berm”, zegt Bart Delvaux.

Volgens de buurtbewoners mogen de vrachtwagens er zelfs niet rijden. “Ze moeten de grote baan nemen. Soms staan ze hier een hele dag of weekend. We hebben al verschillende brieven naar de stad geschreven, maar er is nog niets veranderd. De situatie wordt alsmaar erger. We hopen dat het echt stopt”, aldus Delvaux.

De parkeerstrook ligt vlakbij de industriezone van Vilvoorde. Het probleem is niet nieuw voor de stad. Nadat buurgemeente Machelen een parkeerverbod invoerde op de Woluwelaan overspoelden vrachtwagens industriezone Cargovil iets verderop. Burgemeester Hans Bonte pleitte daarom al om over de gemeentegrenzen heen de overlast van geparkeerde vrachtwagens aan te pakken.