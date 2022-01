Café Oud Beersel opent na bijna 20 jaar opnieuw de deuren

In Beersel heeft het voormalig Bierhuis Oud Beersel afgelopen weekend na bijna 20 jaar de deuren opnieuw geopend. Brouwer Gert Christiaens wou de plek koste wat het kost weer in ere herstellen, zelfs al is dat in volle coronacrisis. Het moet een ontmoetingsplek voor bierliefhebbers worden, met een pak verwijzingen naar het verleden.

In 2005 nam Gert Christiaens Brouwerij Oud Beersel over om zijn lievelingsbier te redden. Bijna 20 jaar later is ook de sfeer in het gelijknamige café helemaal terug van weggeweest. Gert heeft de plek, die intussen 14 jaar een bloemenwinkel was, helemaal opgelapt. “Het is iets wat we al lang wilden realiseren. Het is de tweede grote stap in de heropleving van Oud Beersel”, zegt Gert Christiaens. “Hier kunnen we mensen ontvangen, hen een beleving rond ons bier geven en op lange termijn het biertoerisme in deze regio verder uitwerken.”

Afgelopen weekend was het bierhuis een eerste maal open voor familie, vrienden en buren. De officiële opening voorziet Gert in februari.