Cafébazin veroordeeld nadat ze 27.000 euro stal uit spaarkas

Een 53-jarige caféuitbaatster uit Ternat is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur omdat ze de spaarkas van haar klanten voor zichzelf had gehouden. In totaal roofde ze 27.000 euro, geld dat ze nodig had om haar eigen schulden af te betalen.

De vrouw had café De Meiboom in de Ternatse deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek overgenomen van haar moeder, maar verkeerde in financiële problemen. Ze vond er niets beter op dat de spaarkas van haar klanten te legen, waar veertien cafégangers in totaal 27.000 euro hadden gestoken. Toen het geld op het einde van het jaar moest worden teruggegeven, bleek het café gesloten te zijn en had de uitbaatster het geld gebruikt om haar eigen schulden af te betalen.

Het parket van Halle-Vilvoorde vorderde vorige maand op haar proces een celstraf van 10 maanden met uitstel, maar de rechtbank hield rekening met het schuldbesef van de vrouw en veroordeelde de cafébazin vandaag tot een werkstraf van 240 euro. De vrouw probeert nu rond te komen met een leefloon en is aan het sparen om haar ex-klanten te kunnen terugbetalen.

Toen de feiten aan het licht kwamen, verontschuldigde de vrouw zich bij haar klanten. “Mijn daden zijn 1.000 keer niet goed te keuren. Soms doe je uit nood en geldgebrek stomme dingen. Maar ik ga mij 1.000 procent inzetten om jullie tot de laatste cent terug te betalen. Het is jullie geld en ik had daar moeten afblijven”, schreef ze in een brief.