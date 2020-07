Camera’s houden oogje in het zeil in centrum Linkebeek

Wie het centrum van Linkebeek bezoekt en slechte bedoelingen heeft, is gewaarschuwd: op het Gemeenteplein en op Dapperensquare houden camera's je voortaan in de gaten. Ook wat er gebeurt in het begin van de Stationstraat wordt door één van de camera's gecapteerd. “We hopen dat de mensen duidelijk zien en beseffen dat er camerabewaking is en dat het zo preventief werkt. Als er dan toch iets gebeurt, zijn die beelden erg nuttig voor de politie”, zegt burgemeester Yves Ghequière. De camera's staan er nu enkele weken. Of ze al strafbare feiten hebben geregistreerd, daarover wil de burgemeester niets kwijt. Het bekijken van de beelden is de taak van de politie die daarbij de grootste discretie in acht neemt. “De beelden worden bekeken als er een ernstig misdrijf wordt gepleegd”, zegt Ghequière. “We gaan niet beginnen met die camera's te gebruiken om kleinigheden te controleren. Dus iemand die een peukje op de grond gooit gaan we niet op basis van camerabeelden vervolgen."