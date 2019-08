Camera moet vandalen Kruikenburgpark ontmoedigen en ontmaskeren

In Ternat komt er een mobiele bewakingscamera in het Kruikenburgpark. Dat besliste het gemeentebestuur, schrijft Het Laatste Nieuws. De camera moet vandalen ontmoedigen en ontmaskeren. De jongste tijd is er heel wat overlast in het park.

De voorbije jaren kreeg het Kruikenburgpark in Ternat nieuwe bankjes, een hondenweide en een insectenhotel. Wandelaars en vissers vonden opnieuw de weg naar het park met een kasteel uit de twaalfde eeuw. De jongste tijd is er echter overlast. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast, maar er is ook vandalisme. Vorige maand probeerde men een bank in brand te steken, de insectenhuisjes en nestkastjes worden uit elkaar gehaald.

Het gemeentebestuur besprak de zaak met de politie. Die gaat vaker controles uitvoeren in de hoop vandalen te ontmaskeren. Het gemeentebestuur zal alle parkregels oplijsten op een bord aan het park en maakt dus ook werk van een mobiele bewakingscamera. Tot slot komt er een netheidscampagne.

Foto: archieffoto Kruikenburgpark