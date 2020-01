Cannabisplantage ontdekt in leegstaande winkel

In Sint-Genesius-Rode is een cannabisplantage ontdekt in een leegstaande meubelwinkel. De plantage telde ongeveer 1.400 planten. Eén man is opgepakt.

De plantage bevond zich achteraan het gebouw waar ooit de meubelwinkel Ital-Meubles was. Het gebouw ligt aan de Hallesesteenweg, op de grens van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode. Gisteren ging het gerechtelijk labo van de federale politie langs voor sporenonderzoek. Nadien werd de plantage ontmanteld. Een man die in het gebouw woont, een 34-jarige Albanees, is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft intussen om zijn aanhouding gevraagd. Er wordt van uitgegaan dat de man een oogje in het zeil moest houden.

De komende dagen wordt onderzocht hoe lang de plantage er al was en of er linken zijn met andere dossiers. De politie was de plantage al een tijdje op het spoor. Het had sterke vermoedens dat ergens langs de steenweg een plantage gelegen was. Verder onderzoek en observatie leed hen naar de leegstaande meubelwinkel. Eergisteren viel de politie binnen en werd de grote en professionele plantage aangetroffen.