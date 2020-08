In de Zennevallei is het eerste lokale tracingteam van Vlaams-Brabant opgestart. Het team van de Eerstelijnszone Zennevallei kreeg groen licht van Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het zal besmette mensen opbellen in zeven gemeenten: Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Linkebeek,...