Cannabisplantage opgerold in centrum Zaventem

In de Nijverheidsstraat in Zaventem centrum is donderdagavond een cannabiskwekerij met 1.550 plantjes opgerold. De ontmanteling van de plantage zorgde voor een penetrante geurhinder.

De politie van Zaventem kwam ter plaatse na een melding over een cannabisgeur bij het pand en viel de woning rond 17.30 uur binnen. “Eén verdachte werd van het dak van het pand geplukt. Er werd een cannabisplantage van 1.550 planten ontdekt,” bevestigt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. De verdachte is een 34-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek. Mogelijk kreeg hij ook nog hulp van een of twee kompanen die de vlucht hebben genomen, maar daar is volgens het parket op dit moment geen informatie over.

Tijdens de politieinval werd de straat afgesloten. Ook de brandweer kwam ter plaatse voor een warmtescan. Tijdens de werkzaamheden voor de ontmanteling van de plantage was gisterenavond in bepaalde delen van het centrum een erg penetrante cannabisgeur waar te nemen.