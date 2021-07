Cannabisplantage opgerold in Wolvertem

De politie heeft in een woning in de Neromstraat in Wolvertem een cannabisplantage opgedoekt. Er werden 81 planten aangetroffen. De 37-jarige bewoner van de woning is de neef van burgemeester van Meise Gerda Van den Brande.

De inval van de politie kwam er na een melding van buurtbewoners over een mogelijke cannabisplantage. “Men heeft daarop een huiszoeking gedaan en 81 planten aangetroffen”, bevestigt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De verdachte is een 37-jarige man. Hij zal op een later tijdstip worden uitgenodigd voor verhoor.”

De bewoner is de neef van burgemeester Gerda Van den Brande. “Uiteraard is dit verschieten”, reageert Van den Brande, die een paar huizen verderop woont. “En uiteraard keur ik zo’n zaken ten strengste af. Mijn neef is een buitenbeentje in de familie en ik heb er ook geen contact mee. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ten zeerste betreur dat dit gebeurd is.”