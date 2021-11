Capaciteit testcentrum Sint-Maria verdubbeld

De Artsenkring van de Zennevallei verdubbelt de capaciteit van het testcentrum in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle. De voorbije dagen steeg het aantal mensen dat een coronatest aflegt erg snel.

Van 80 testen per dag naar 200 testen per dag en dat in enkele dagen tijd. De Artsenkring Zennevallei zag de druk op het testcentrum in het Sint-Mariaziekenhuis toenemen en verdubbelde daarom nu de capaciteit. Extra verpleegkundigen springen in de bres, zodat mensen niet lang hoeven te wachten op een test. Vooraf zelf een afspraak maken, is wel nodig.