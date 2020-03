Carro-Bel schenkt mondmaskers aan ziekenhuizen

Als bouwbedrijf gebruikt Carro-Bel uit Ternat met mondmaskers. Daar is in de zorgsector momenteel een grote tekort aan. Het Ternatse bedrijf schenkt in totaal 1.000 van die maskers en 200 overalls aan ziekenhuizen in de buurt. "We dragen graag ons steentje bij in deze moeilijke tijden", zegt Jimmy De Breucker van Carro-Bel. "Samen met Geert Van Asbroeck hebben we toch een heleboel maskers geleverd. Ik denk dat dat het minste is dat we kunnen doen."