Carwash Dodane trekt naar de rechter tegen sluiting: "We laten ons niet afslachten"

Danny Vander Eeckt, zaakvoerder van Carwash Dodane, moet elke dag z’n carwash in Sint-Pieters-Leeuw een hele tijd laten draaien. En dat terwijl z’n zaak omwille van de coronacrisis gesloten is. “Maar het water moet blijven circuleren om te vermijden dat de leidingen vast komen te zitten”, legt Vander Eeckt uit. “En dat kost allemaal geld, tienduizenden euro’s. Euro’s die nu niet binnenkomen. Want alle carwashes mogen geen klanten meer ontvangen. Ik vind dat gewoon oneerlijk, want alles kan coronaproof. De mensen blijven in hun wagen, moeten er niet uit. Ze kunnen door een gesloten raam betalen, we hebben ‘touchless’ scanners, ook bancontact-lasers die door het raam kunnen scannen. Dus het risico is nul! En men sluit ons. Onbegrijpelijk. En komt daar nog bij dat er geen enkele compensatie is.”

In tegenstelling tot de horeca en andere sectoren kunnen carwashes zich ook niet anders organiseren. “Men heeft ons nog altijd niet uitgelegd hoe je een auto kan wassen online”, zegt Vander Eeckt. “Bij ons komt er nog één ding binnen, en dat zijn facturen. Ik weet niet hoe we daar doorgeraken. Er gaan slachtoffers vallen, en héél veel in onze sector. We gaan ons in ieder geval niet laten afslachten, en stappen naar het gerecht.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.