Het coronavirus roept bij heel wat mensen vragen op. De vraag van de overheid om zoveel mogelijk ‘in uw kot te blijven' is niet voor iedereen makkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid of angst. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk van Halle-Vilvoorde, kortweg CAW, staat klaar voor de mensen die worstelen met die gevoelens. “Onze medewerkers blijven ook in coronatijden bereikbaar”, klinkt het.

CAW Halle-Vilvoorde: “Ook in tijden van corona bieden we een luisterend oor”

De coronacrisis zet CAW Halle-Vilvoorde wel aan om zich anders te organiseren. “Langskomen is niet meer mogelijk, maar onze meeste medewerkers werken van thuis uit. Daardoor wordt er meer ingezet op hulp via telefoon, chat of e-mail. Zowel lopende begeleidingen als nieuwe hulpvragen blijven mogelijk”, aldus CAW Halle-Vilvoorde.

De CAW’s in Vlaanderen werken zelfs samen tijdens de coronacrisis de hulpverlening te garanderen. “Vorige week verdubbelde het aantal chatgesprekken bij jongerenwerking JAC. Door de krachten te bundelen verhogen we de bereikbaarheid. De hulp is gratis, vertrouwelijk en vrijblijvend”, gaat CAW Halle-Vilvoorde verder.

Het inloopcentrum in Vilvoorde blijft open voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Er mogen wel maar vijf bezoekers tegelijkertijd binnen om zich te douchen of iets te eten. De centra in Halle en Zellik tot slot zetten in op individuele ondersteuning via telefoon. Jongeren tot 25 met een vraag kunnen terecht bij het JAC. Iedereen ouder dan 25 kan terecht bij CAW Halle-Vilvoorde.

Mensen met vragen over geweld kunnen terecht bij 1712. Alle info over de dienstverlening van CAW Halle-Vilvoorde in deze coronatijden vind je op hier.