cd&v en Vooruit Asse als Team Burgemeester naar verkiezingen

In Asse trekken cd&v en Vooruit in 2024 samen naar de verkiezingen als Team Burgemeester. “We willen een team vormen dat echt samenwerkt en hetzelfde doel voor ogen heeft: een veilig, sociaal en landelijk Asse.” Momenteel bestaat de coalitie in Asse uit cd&v en N-VA.

“De voorbije jaren mocht ik als burgemeester, samen met een sterke ploeg, het verschil maken voor de Assenaar. Elke straat en wijk in onze gemeente leeft. De impact van een lokaal bestuur op het leven van iedere inwoner is bijzonder groot. We willen dan ook met een open, lokale politieke beweging de kleine en grote problemen van onze inwoners oplossen,” aldus Koen Van Elsen (cd&v).

De nieuwe open, lokale politieke beweging wil op een andere manier aan politiek doen dan op het Vlaamse of federale niveau en mensen. “Vanaf 2024 vervalt de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen,” vult Joke Buyl van Vooruit aan. “We moeten mensen dus motiveren om te gaan stemmen. Dat zal makkelijker zijn met een sterk lokaal verankerde beweging die dichtbij de mensen staat.”

Team Burgemeester zal de partijpolitiek overstijgen. “Iedereen kent het socialisme, liberalisme of nationalisme. Met Team Burgemeester pleiten we voor een tussenvorm: ‘Elke mens telt’. Dat is een leidraad voor heel wat problemen die we vandaag in de politiek en de samenleving zien.”