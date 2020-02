Celstraf met uitstel voor recidivist die betrapt werd kinderporno

De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde een man uit Ternat tot dertig maanden cel met uitstel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar volgens de rechtbank is een effectieve gevangenisstraf niet aan de orde. De vijftiger moet zich wel verder laten behandelen voor zijn problematiek.

De beklaagde kreeg in 2008 opschorting van straf voor het bezit van kinderporno. Maar enkele jaren later ging hij opnieuw op zoek naar beelden waarop minderjarigen werden misbruikt. Speurders vielen in oktober 2017 binnen bij de man en namen zijn gsm en computer in beslag. Daarop werd een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal teruggevonden.

Straf

De man verscheen vorige maand voor de rechtbank, waar zijn advocaat pleitte dat het niet ging om zware kinderporno. Het parket was het echter niet eens met die visie en eiste 14 maanden cel met uitstel. De rechter legde de beklaagde vandaag een zwaardere straf op van 30 maanden, gekoppeld aan een uitstel met de voorwaarde dat hij zich verder moet laten behandelen.