Celstraf met uitstel voor zeventiger die wagens buren in brand stak

Een 77-jarige man uit Roosdaal is veroordeeld tot 24 maanden cel met uitstel voor brandstichting. De man stak tot tweemaal toe de wagens van zijn Turkse buren in brand.

De feiten dateren van de zomer van vorig jaar. In de nacht van 4 op 5 juli 2018 stak de man twee voertuigen van zijn buren aan de Ninoofsesteenweg in Pamel in brand. Toen de 77-jarige man enkele nachten later ook de laatste wagen van het Turkse gezin in brand wou steken, werd hij op heterdaad betrapt.

De correctionele rechtbank van Brussel heeft de zeventiger nu veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden met uitstel. Hij moet zich psychiatrisch laten begeleiden en zijn buren een schadevergoeding van meer dan 5.000 euro betalen. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde en de burgerlijke partij pleegde de man de feiten uit racistische overwegingen, maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen.