Celstraffen voor mannen die cannabisplantage in Asse uitbaatten

De bal ging in de zomer van 2019 aan het rollen. Toen ontdekte de politiezone AMOW een cannabisplantage in een bedrijfsloods in Asse. Het ging om een professionele plantage met meer dan 2.500 planten, verdeeld over vijf metalen boxen die elk een irrigatie- en afzuigsysteem hadden. De verhuurder van de loods herkende een man die ter plaatse werd aangehouden als één van de huurders. De man gaf zijn aandeel in de feiten toe, maar een tweede beklaagde ontkent tot op vandaag iets te maken te hebben met de plantage.

De man vroeg dan ook de vrijspraak, maar daar gaat de correctionele rechtbank niet op in. Beide beklaagden worden veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden met uitstel.