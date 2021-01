Chaos op luchthaven van Zaventem: lange wachtrijen door politiecontroles

Op de luchthaven van Zaventem is vanavond chaos ontstaan in de aankomsthal. Heel wat reizigers stonden er op elkaar gedrumd ter hoogte van de politiecontrole. Volgens Brussels Airport is dat een gevolg van de controles op het Passenger Location Form.

Alle reizigers die meer dan 48 uur in een rode zone verbleven, worden sinds enkele dagen strenger gecontroleerd. Zo moeten ze zeven dagen verplicht in quarantaine en moeten ze het Passenger Location Form invullen. Bij de controle van die formulieren liep het op de luchthaven zondagavond mis. “Elke reiziger die landde, moest gecontroleerd worden. Daardoor ontstond een lange file”, zegt Brussels Airport-woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli aan Het Laatste Nieuws. “Via de luidsprekers werd omgeroepen om afstand te houden. Op die plek is voldoende ruimte om de afstandsregels te respecteren. We vragen dat reizigers hun verantwoordelijkheid nemen."

Maar op beelden die op sociale media verschenen, is te zien dat die afstandsregels niet gerespecteerd werden. “De enige plaats op vakantie waar je besmet kan geraken is op Zaventem”, zegt een misnoegde en verbaasde reiziger. “Een agent liet ons weten dat het niet de schuld van de politie is, maar dat ze met te weinig personeel kampen.”

Foto: Twitter