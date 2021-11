Chauffeur De Lijn rijdt met 50 leerlingen voorbij 11 haltes zonder stoppen

Een buschauffeur van De Lijn, die een vijftigtal kinderen naar huis moest voeren van aan Don Bosco in Haacht, is gewoon in één ruk doorgereden naar de eindhalte in Perk, zonder te stoppen aan ook maar één van de elf haltes. Zowel De Lijn als de politiezone KASTZE, die ter plaatse kwam, bevestigen het incident. De flink geschrokken kinderen werden aan de eindhalte opgehaald door hun ouders.

Het incident deed zich vrijdagavond voor na schooltijd. De chauffeur van een onderaannemer van De Lijn pikte de kinderen op aan de Don Bosco school in Haacht. In plaats van te stoppen toen er gebeld werd, negeerde hij maar liefst 11 haltes op rij. Hij legde het traject van 14 kilometer van Haacht naar Kampenhout en vervolgens tot in Perk in één ruk af. Daar stopte hij aan de eindhalte en kwam de politie ter plekke. Het hoeft geen betoog dat sommige kinderen door de raid, die een kleine drie kwartier zou geduurd hebben, flink geschrokken waren. Er was zelfs sprake van enige paniek, ook al omdat de chauffeur vrij agressief rijgedrag zou gesteld hebben.

Korpschef Filip Van Steenbergen van politiezone KASTZE bevestigt het incident. “Wat er precies is gebeurd, maakt deel uit van het geheim van het onderzoek. We vermoeden dat de chauffeur een impulsieve en emotionele reactie gehad heeft maar de man moet nog verhoord worden. We gaan dit wel verder onderzoeken omdat we willen uitsluiten dat er meer aan de hand is.” Dat is beslist in overleg met het parket.” De chauffeur werd niet aangehouden.

Bij vervoersmaatschappij De Lijn wacht men het verder onderzoek af. “Het gaat om een chauffeur van een onderaannemer die blijkbaar een elftal haltes heeft overgeslagen en pas in Perk is gestopt. Daar heeft hij de kinderen laten uitstappen en is de politie erbij gekomen”, reageert woordvoerder Marco Demerling van De Lijn. “We gaan dit opvolgen en wachten het onderzoek van de politie af. Als de chauffeur effectief zo gehandeld heeft, is dat iets dat uiteraard niet door de beugel kan en zullen er ook sancties volgen. De kinderen werden aan de halte in Perk uiteindelijk opgehaald door hun ouders.”

Het is voorlopig onduidelijk wat de chauffeur precies bezielde. Mogelijk was hij het ‘pestgedrag’ beu van sommige leerlingen die op eerdere ritten hadden gebeld om te stoppen, terwijl er niemand moest afstappen.