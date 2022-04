Chauffeurs negeren eenrichtingsverkeer in Zellikse Kerklaan

Er is heel wat gemor bij de bewoners van de Kerklaan in Zellik, deelgemeente van Asse. Sinds de start van de werken aan de Brusselsesteenweg, is er eenrichtingsverkeer in hun straat. Maar heel wat auto- en vrachtwagenbestuurders negeren de verbodsborden.

Oppositieraadslid Erik Beunckens (ZellikRelegem – Volk) ving de voorbije dagen heel wat klachten op over de verkeerssituatie in en rond de Kerklaan in Zellik. “Door de heraanleg van de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan geldt er eenrichtingsverkeer in de Kerklaan. Maar volgens de buurtbewoners rijden elke dag tientallen chauffeurs in de verkeerde richting en lappen ze de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur aan hun laars”, vertelt Beunckens. “We hebben daarom aan het gemeentebestuur gevraagd om maatregelen te nemen.” En die maatregelen komen er. “Vanaf zaterdag zal de Kerklaan worden afgesloten aan de rotonde met de fontein”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Tegelijk voeren we opnieuw tweerichtingsverkeer in.”

Ook de parkeerdruk aan het Breughelpark is een probleem dat de oppositie aankaartte. “’s Avonds vinden mensen die een parkeerkaart hebben, geen plaats meer. We stellen daarom voor om het parkeerregime met schijf niet te doen stoppen om 18 uur, maar wel dag en nacht te laten gelden”, aldus Beunckens. “Maar dan moet er uiteraard ook gecontroleerd worden.” Het gemeentebestuur belooft om het voorstel te bekijken op de eerstkomende gemeenteraad.