Chiro Houtem zoekt sponsors voor nieuwe lokalen

Chiro ‘De Kring’ uit Houtem is op zoek naar sponsors. De jeugdbeweging heeft dringend nood aan nieuwe lokalen, maar komt daarvoor nog zo’n 300.000 euro te kort. Met de steun van de inwoners van het Vilvoordse dorp hoopt de Chiro dat bedrag in te zamelen. “Onze lokalen zijn al 70 jaar oud, zijn tot op de naad versleten en ook veel te klein voor het aantal leden dat we nu hebben”, zegt hoofdleider Wannes Aerts.

Voor de nieuwe lokalen heeft Chiro ‘De Kring’ zo’n 500.000 euro nodig. Een deel van dat bedrag kan de jeugdbeweging nu al op tafel leggen door subsidies van de stad Vilvoorde en de eigen spaarpot. De overige 300.000 euro hoopt de Chiro in te zamelen via een fondsenwerving. “We vragen om elk jaar 100 euro te storten als gift. We hopen aan zo'n 1.000 mensen te geraken die dat drie jaar doen, waardoor we aan 300.000 euro zouden raken. We hopen dat Houtem ons goed gezind is", zegt hoofdleider Wannes Aerts.

De inzamelactie is een alternatief voor de evenementen die het afgelopen jaar zijn weggevallen. Om de contracten na te komen, wil Chiro Houtem in maart van volgend jaar beginnen met de bouw van de lokalen. Er is dus weinig tijd om het grootste deel van het geld bij elkaar te krijgen. Wie Chiro ‘De Kring’ een duwtje in de rug wil geven, vindt meer uitleg op de website van de Houtemse chiro.