Chirokamp in de hitte: 'water, water, water'

Elke jeugdbeweging droomt van mooi weer tijdens het jaarlijkse zomerkamp, maar een hittegolf is misschien van het goede teveel. Zeker als het kampterrein een weide of voetbalveld met weinig schaduw is. Hoe bezorg je de kinderen dan toch een fijn en veilig kamp? Wij trokken naar Sint-Martens-Voeren vlakbij de Nederlandse grens, waar de meisjeschiro van Steenokkerzeel kampeert.

Water, water en nog eens water. Dat blijkt het geheim te zijn van de meisjeschiro uit Steenokkerzeel om de kinderen de week van hun leven te bezorgen. “We passen al onze spelletjes aan,” vertellen leidsters Luna en Julie. “Ook drinken we altijd koud water, geven we de kinderen ijsjes, smeren we hen goed in met zonnecrème en is een petje verplicht.”

De Chiro is ook erg blij met een koelcel die ze van een sponsor kregen. Een gulle ouder zorgde dan weer voor een ventilator die ’s nachts in de slaapvertrekken van de jongsten draait. De oudere leden sliepen vannacht met hun tent open. “Dat viel goed mee, het is toch wat afgekoeld,” klinkt het.

Zouden ze dan toch niet liever een kamp in de regen hebben gehad deze week, vroegen we ons af? “Een mengeling van beide zou ideaal zijn,” aldus Luna en Julie, “maar eigenlijk gaat het vrij goed. Alles onder controle hier.”