Chirurg AZ Sint-Maria Halle debuteert als romanschrijver

Mike Van Hoecke mag dan al een gespecialiseerd arts zijn, zijn literair debuut is allesbehalve een doktersromannetje. Dat laat de titel, 'De violist van Birkenau', al vermoeden. Birkenau was het vernietigingskamp van Auschwitz waar het naziregime op industriële schaal Joden, zigeuners en politieke tegenstanders vermoordde. Maar Mike Van Hoecke benadrukt dat zijn boek niet de zoveelste holocaustroman in een rij is. "Het belangrijkste voor mij is het verhaal”, vertelt de auteur. “Ik wou vooral een levensverhaal vertellen, de Holocaust is een belangrijk facet, maar het is vooral het leven van een persoon zowel ervoor als erna. Natuurlijk heeft dat een mega-impact op die mensen die daar hebben gezeten maar natuurlijk is er altijd een verhaal voor en een verhaal na. Uiteindelijk gaat het over een oude man met geheimen, dus elk hoofdstuk probeer ik een paar tipjes van de sluier op te lichten. Elke stap die hij zet brengt hem dichter bij de waarheid." Mike Van Hoecke heeft Gentse Roots. Toen hij in 2007 staflid werd van het Sint-Mariaziekenhuis pendelde hij nog dagelijks over en weer tussen zijn geboortestad en Halle. Tijdens die ritten, met klassieke muziek op de achtergrond, ontstond het idee voor dit verhaal.

'De violist van Birkenau' van Mike Van Hoecke is verschenen bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.