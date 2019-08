Christelijke vakbond komt met tienpuntenplan voor luchthaven

De christelijke vakbond wil een strengere opvolging van de arbeidsomstandigheden en de staat van het materiaal op de luchthavens in ons land, waaronder die van Zaventem. Het is een van de punten in hun tienpuntenplan om een rustiger sociaal klimaat te creëren op de luchthavens.

De laatste weken leidden problemen met het bagagesysteem tot heel wat chaos op Brussels Airport. Niet alleen voor de passagiers, ook achter de schermen. Daar viel te horen dat Brussels Airport beter meer investeert in mensen en systemen in plaats van in het aanzicht van de luchthaven. De christelijke vakbond ACV Transcom komt daarom met een tienpuntenplan op de proppen voor een rustiger sociaal klimaat. Zo moet er onder meer geïnvesteerd worden in een echte luchthaven-academie voor het opleiden van gekwalificeerd personeel. Daarnaast moet er ook specifiek materiaal komen voor bijvoorbeeld bagage-afhandeling. Dat materiaal moet ook beter gecontroleerd worden. Volgens ACV Transcom zal de kwaliteit van de dienstverlening daardoor stijgen. Brussels Airport maakte vorige week bekend dat het investeert in een nieuw bagagesysteem. Dat moet binnen twee jaar operationeel zijn.