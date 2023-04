Circulatieplan Lot beroert de gemoederen

Het hele centrum van Lot is nu een zone 30 en er kwamen fietsstraten bij, maar het zijn vooral de zogenaamde ‘knips’ die kwaad bloed zetten. Heel wat handelaars voelen zich afgesloten en zijn ongerust. Er is ook al een petitie opgestart tegen het circulatieplan. “Ik begrijp dat ze het verkeer willen weghouden, maar volgens mij hadden ze het niet volledig moeten afsluiten”, zegt slager Tom Flamant. “Zodanig dat het toch voor iedereen leefbaar is. Zowel voor de mensen die er wonen, als voor de weinige middenstanders die er nog zijn.”

Schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA) beseft dat de impact groot is, maar het kon nu eenmaal niet anders, zegt ze. Het is volgens haar als een kaartenhuisje: dat moet goed in elkaar zitten, of het stort in. “We hebben het heel uitvoerig bestudeerd en het is eigenlijk de enige manier om het zo te doen. Je kan niet een klein beetje het sluipverkeer weren. Want zolang je doorgangen laat, laat je toe dat er blijft doorgereden worden en verzet je het probleem naar een andere kern of andere straat in de kern. Ik begrijp de reactie van de mensen, maar geef het alsjeblieft een beetje tijd. Dit is een proefopstelling en we gaan zoals beloofd zeker een evaluatiemoment inlassen. Iedereen zal kunnen zijn mening geven en als het nodig is zullen we samen naar andere oplossingen zoeken.”