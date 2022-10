Circulatieplan wijk Faubourg een week uitgesteld

In Vilvoorde zou vanochtend een proefopstelling voor nieuw circulatieplan van kracht worden in de wijk Faubourg. De bedoeling van het plan is om het verkeer vlotter te laten doorstromen in een aantal straten en aan een druk kruispunt waar het verkeer elke dag tijdens de spitsuren helemaal vastloopt. Maar wat bleek, vandaag bleef alles bij het oude.

De borden die in de wijk staan, zijn duidelijk: invoering wijkcirculatieplan vanaf 10 oktober, vandaag dus. Iedereen wachtte het in werking treden van het plan bang af want dat zou op dag één wel eens een ongeziene verkeerschaos kunnen veroorzaken en dan vooral hier waar de Leuvensesteenweg, de Perksestraat en de Bavaylei samenkomen. Chaos was er inderdaad maar het was de gebruikelijke chaos van elke dag want van een gewijzigde verkeerssituatie was nog geen sprake.

“Het was de bedoeling dat we vandaag konden starten met het nieuwe circulatieplan in de wijk Faubourg, maar dat zal voor later deze week zijn”, zegt burgemeester Hans Bonte. “We zijn opnieuw slachtoffer van vertragingen bij de aannemers. Er moeten 200 borden gezet worden, er moeten omleidingen getekend worden en er moeten schilderwerken gebeuren, maar dat zou deze wek allemaal aangebracht worden zodoende dat het wellicht vanaf volgende maandag effectief in werking zal treden.”