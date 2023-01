Complex met 21 opname- en repetitieruimtes opent in Sint-Stevens-Woluwe

Goedkoop een opnamestudio of repetitieruimte huren om muziek te spelen, het blijft voor veel artiesten in onze regio een moeilijke zoektocht. Plug The Jack in Sint-Stevens-Woluwe wil daar een antwoord op bieden. Een bedrijfsgebouw in de Zaventemse deelgemeente werd omgebouwd tot maar liefst 21 professionele studio's waar muzikanten, podcasters, dj’s, rappers, soloartiesten en muziekgroepen zich helemaal kunnen uitleven.

Initiatiefnemer van Plug The Jack is Damien Van Strydonck. Hij is zelf muzikant en werd tijdens zijn carrière vaak geconfronteerd met het gebrek aan repetitieruimte. “Toegankelijke infrastructuur voor repetities, opnames of gewoon het delen van hun talent: het is niet makkelijk te vinden in Brussel en de Vlaamse Rand. Dat heeft ons altijd al verbaasd, want muziek is alom aanwezig”, zegt Van Strydonck. “De middelen om muziek te maken zouden dus ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Daarom hebben we Plug the Jack opgericht. Het is de ideale oplossing voor iedereen die muziek wil opnemen, repetities wil organiseren of geluidsproducties wil realiseren.” Een ruimte huren doe je online. Hoe meer uren je reserveert, hoe goedkoper die worden. Een repetitieruimte huur je vanaf 9 euro.