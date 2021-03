Confederatie Bouw trekt aan alarmbel over bouwstops Vlaamse Rand

Negen gemeenten in onze regio, waarvan acht in de Vlaamse Rand, kondigden op eigen initiatief al een bouwstop of bouwpauze af. En daar wordt op gereageerd. Onlangs nog vernietigde de gouverneur van onze provincie de bouwstop die Halle goedkeurde tijdens een gemeenteraad. Nu trekt ook de Vlaamse Bouwconfederatie aan de alarmbel. “Woningen in de Vlaamse Rand zullen hierdoor onbetaalbaar worden,” klinkt het.

Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil een bouwshift stimuleren, zodat er een verdichting van de kernen komt, maar groene ruimten kunnen blijven bestaan. Maar de initiatieven die steden en gemeenten zelf nemen om een bouwstop of -pauze in te lassen, belemmeren net die Vlaamse bouwshift, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw. In Dilbeek heffen ze bovendien ook nog eens een extra belasting, in de hoop dat bouwen of verbouwen ontmoedigd wordt. “Dit ondermijnt zowel de realisatie van het verdichten van kernen, de bouwshift, als de betaalbaarheid,” vindt Marc Dillen van de Confederatie Bouw.

In de Vlaamse Rand is de vraag naar woningen erg groot. De gemiddelde prijs ligt daardoor tot twintig procent hoger dan in de andere provincies in ons land. “Als we opnieuw naar Dilbeek kijken, zien we dat de nieuwe gezinnen daar het slachtoffer van zijn. Zeker gezien hier die extra belasting in het leven geroepen is. Die bedraagt al snel 400 euro. Voor veel gezinnen is het totaalplaatje onbetaalbaar.”

Juridische context

Vlaams parlementslid Inez Deconinck uit Opwijk, die voorzitter is van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening binnen het Toekomstforum begrijpt dat lokale besturen hun gemeenten niet willen laten volbouwen, maar wijst op de juridische context. “Een bouwstop afkondigen via een gemeenteraad kan niet. Eerst moet een lokaal bestuur een visie ontwikkelen, die moet vertaald worden in een beleidsplan en dan kan dat alleen maar afgedwongen worden via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of stedebouwkundige verordeningen.