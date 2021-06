Corona in politiecijfers: minder inbraken, meer geweld en drugs

In 2020 noteerde de politiezone VIMA bijna een derde meer misdrijven dan in 2019, toen met 4.388 inbreuken het laagste aantal in tien jaar tijd geregistreerd werd. De stijging is voornamelijk te wijten aan de categorie ‘inbreuken op de wetgeving inzake volksgezondheid’, die maar liefst 1.456 inbreuken telt. Met andere woorden: bijna 1 op de 4 feiten waren gerelateerd aan de coronacrisis.

Het aantal diefstallen en afpersingen daalde fors, met 27 procent tegenover 2019. Het aantal woninginbraken nam af met een kwart, maar de grootste daling was te noteren bij de winkeldiefstallen. Die daalden met ongeveer de helft.

Drugs en geweld

Er werden in 2020 opvallend meer drugsfeiten (+66 procent) en feiten van intrafamiliaal geweld (+54 procent) vastgesteld. Grote reden is wellicht ook de coronacrisis. Enerzijds waren er meer controles in de openbare ruimte, waardoor meer drugsfeiten konden worden vastgesteld. Anderzijds zochten meer mensen door de crisis ook hun heil in verdovende middelen. De politie vreest dat de genoteerde feiten van geweld slechts een topje van de ijsberg zijn, omdat veel slachtoffers vermoedelijk geen aangifte deden.