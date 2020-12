Coronacijfers Halle-Vilvoorde min of meer stabiel

Het aantal coronabesmettingen blijf in Halle-Vilvoorde min of meer stabiel. De voorbije week telde de regio 819 besmettingen, ongeveer evenveel als de twee weken daarvoor. Gisteren nog bleek er een exponentiële stijging te zijn van het aantal coronapatiënten in de regio Zennevallei, maar dat had alles te maken met een lokale uitbraak in twee woonzorgcentra.

De voorbije week telde Vilvoorde met 59 besmettingen de meeste positieve coronapatiënten in onze regio. Daarna volgen Dilbeek (55), Ternat (53), Beersel (51)en Halle (50). Daarmee blijft onze regio stabiel, in tegenstelling tot andere provincies. “In de meeste provincies stijgt het aantal besmettingen, behalve in Vlaams-Brabant en Limburg,” aldus viroloog Steven Van Gucht.

Morgen begint de kerstvakantie. Virologen hopen dat die periode het aantal contacten zal doen dalen, waardoor het virus zich minder snel verspreidt. In het AZ Jan Portaels wachten ze de komende weken met een bang hart af. Vandaag liggen er elf COVID-patiënten in het Vilvoordse ziekenhuis, dat zijn er vier minder dan vorige week. Het UZ Brussel telt met 55 coronapatiënten drie zieken minder dan vorige week. In het AZ Sint-Maria in Halle nam het aantal ziekenhuisopnames dan weer licht toe.