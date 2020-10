Coronatestdorp opent op parking Heizel

Vanmorgen heeft testdorp Noord de poorten geopend in Brussel. Op de parking van Brussels Expo aan de Heizel, op de grens met Wemmel en Grimbergen, is nu een groot drive-in coronatestcentrum. Er kunnen zo'n 700 tests per dag afgenomen worden. Niet enkel Brusselaars, maar ook mensen uit de Rand zijn er welkom.

Bij de opening vanmorgen was er meteen heel wat bedrijvigheid in het testdorp Noord. Patiënten mogen gewoon in hun wagen blijven zitten tijdens de test. Er zijn zes rijen voor auto’s en ook een rij voor voetgangers, goed voor in totaal zo'n 700 tests per dag. Dankzij de drive-in wordt de testcapaciteit in Brussel opgetrokken, maar ook mensen uit de Rand zijn hier welkom. Door de gewijzigde strategie kunnen enkel mensen mét symptomen die in contact zijn gekomen met een besmette persoon er zich laten testen. Verder kunnen er ook mensen terecht die in de zorg werken op een plek waar bijvoorbeeld een lokale uitbraak is. Het testdorp werkt enkel op afspraak.

Meer hierover vanavond in ons nieuws vanaf 18u.