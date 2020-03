Coronavirus in Sint-Victor Alsemberg

Een personeelslid van de secundaire school van het Sint-Victor in Alsemberg, bij Beersel, is besmet met het coronavirus. De ouders werden gisteravond op de hoogte gebracht.

De vrouw die besmet is geraakt, werd thuis in quarantaine geplaatst. De school gaat vandaag gewoon open, de leerlingen worden net als een gewone schooldag in de les verwacht. Ze worden wel aangespoord om de voorzorgsmaatregelen rond hygiëne goed op te volgen. Het is de eerste keer dat het coronavirus in onze regio wordt vastgesteld in een school.